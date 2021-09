Carta Capital revela que o bolsonarismo resiste em uma bolha, sem ‘influenciar’ a sociedade. De 18 a 31 de agosto, a consultoria Bites apurou 2,43 milhões de menções ao “Dia da Independência”; apenas 390 mil a mais que o “voto impresso”. O apoio fica entre contas de políticos e influenciadores alinhados à causa. Resumo: Bolsonaro está sem força para avançar, mas com força para não cair.

Segurança no feriado

Com cinco eventos confirmados, sendo um pela manhã e quatro à tarde, o Comitê de Enfrentamento de Crises de Manaus se reuniu ontem, para montar a operação de segurança do feriado de 7 de Setembro. Os órgãos do comitê irão monitorar e atender ocorrências e promovendo a segurança das pessoas.

Bicicleata

A crise social no país acabou com a festa do maior feriado nacional. A data agora é vitrine para manifestações de todos os tipos. A Igreja Católica promove o “Grito dos Excluídos” em dois modos: uma “bicicleata” na Av. Constantino Nery e o evento tradicional na praça do igarapé do Mestre Chico.

Religião de ódio

Bolsonaro manipula a religião protestante para atiçar seus seguidores bucéfalos, com o único objetivo de garantir sua permanência no cargo. Preconiza uma ‘religião cristã’ armada, violenta e cheia de ódio. No fundo, quer apenas tirar dos brasileiros a vontade de reagir ao seu projeto pessoal de poder.