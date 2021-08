Roberto Jefferson e a sucessão no ‘gabinete do ódio’

Roberto Jefferson era o cadáver que saía do sarcófago todo dia para repetir uma ‘assombração’ de sua própria figura no papel de criminoso virtual. Preso, assombra com a possibilidade de abrir caminho para seu superior hierárquico no ‘gabinete do ódio’, Eduardo Bolsonaro. No desespero, o ‘00’ do clã quer cobrar a conta da eleição de Pacheco no Senado.

Vacinação

O Vacinômetro Manaus apontou ontem o total de 55.532 jovens na faixa de 12 a 17 anos vacinados contra a covid-19. Um avanço significativo para o prefeito David Almeida, que colocou entre as primeiras capitais a vacinar esta faixa etária, que estava fora do plano geral do Ministério da Saúde.

Eleições 2022

Senador Omar Aziz ganha fôlego para sua reeleição em articulações no interior. Nas eleições de 2020 seu partido, o PSD, elegeu seis prefeitos. Na sexta-feira, recebeu uma homenagem “muito gratificante” de 30 prefeitos do interior, liderada pelo prefeito Frederico Junior, em sua casa, pelo seu aniversário.

Cerco fechando

Se correr para o Senado com pedido de impeachment dos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, o presidente Bolsonaro poderá sofrer mais um desgaste político. O céu para ele começa a ficar cinzento, e seu comportamento antidemocrático colocaria em risco os planos políticos de Rodrigo Pacheco.