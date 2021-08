Depois de 8 meses de resistência à pretensão de aumento na tarifa de água, pela Águas de Manaus, o prefeito David Almeida ‘perdeu a calma’ ontem com a concessionária. Em nota chamou a empresa de “irresponsável com a população”, por aplicar o reajuste de 24,52% de forma retroativa e à revelia da prefeitura.

Durante debate virtual com entidades sindicais e associações de servidores públicos do Amazonas, o deputado Zé Ricardo alertou que a PEC da Reforma Administrativa é um ‘ataque’ de Bolsonaro aos servidores. A intenção é terceirizar os serviços públicos, criando novas fontes de desvios de recursos.

O Congresso em Foco definiu ontem o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, como “uma das figuras políticas de maior evidência no Congresso na atualidade”. Para o site político, o embate direto com Bolsonaro é o ponto mais marcante de sua atuação. “Quem fez a CPI crescer foi Bolsonaro”, define Aziz e completa: “Os erros do presidente, mataram muitas pessoas.”

