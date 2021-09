CPIs da Energia e da Água e o Brasil 'virando uma Venezuela'

Com a assinatura do presidente Roberto Cidade, a CPI da Energia completou as oito assinaturas para a sua abertura. Proposta do deputado Sinésio Campos, a comissão será instalada na sessão de hoje da Aleam. “Precisamos dar uma resposta à população que sofre com a falta de energia, tanto em Manaus quanto no interior”, disse Cidade.

CPI da Água

Na Câmara Municipal, outra CPI caminha para a sua instalação, esta contra a Águas de Manaus. O petista Sassá da Construção, autor da proposta, juntou-se a outros 9 edis para pedir a CPI e a expulsão da empresa distribuidora de água na capital. Faltam apenas 4 assinaturas para instalar a comissão.

Vai "virar uma Venezuela"...

O alerta de Serafim Corrêa para um bloqueio econômico mundial futuro, similar ao da Venezuela, caso Bolsonaro tente o golpe antidemocrático, tem como foco as intervenções do ministro Paulo Guedes na economia. Para ele, um golpe afetaria principalmente os empresários ao agronegócio internacional.

Imuniza, Manaus!

A vacinação em Manaus superou ontem a marca de 2 milhões de doses aplicadas das vacinas contra a covid-19. No ponto de vacinação do shopping Phelippe Daou, na zona Norte, aconteceu o evento comemorativo ao marco da campanha. Trinta e seis pontos de atendimento estão operando nesta fase.