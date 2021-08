Geração Z vacinada e a 'era Bolsonaro'

O Vacinômetro Manaus apontou ontem 1.707.102 de doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas, sendo 1.295.135 pessoas com a 1ª dose, 386.936 com a 2ª dose e 25.031 com dose única. O prefeito David Almeida comemorou nas redes sociais o ‘mutirão’ de sábado, com 73 mil pessoas, a maioria jovens, imunizadas em nove horas de vacinação.

Geração de renda

O Idesam realizará nos dias 14 e 15 de setembro, em seu canal no youtube, o II Seminário Manejar. Evento digital com a participação de especialistas compartilhando experiências e soluções para os desafios da geração de renda nas cadeias produtivas florestais, madeireiras e de óleos vegetais.

A era Bolsonaro

A ‘era Bolsonaro’ coloca o Brasil diante de uma vertente nazista forte na política. Aqui o Partido Nazista teve sua maior filial fora da Alemanha e se expandiu entre 1928/38, sob tolerância e simpatia de Vargas. No mundo digital, a ideologia avança nas redes sociais e começa a preocupar outros governos.

Terror armado

O ‘terror armado’ volta ao topo no mundo, 20 anos após o 11 de Setembro. Os americanos deixaram os aliados afegãos à própria sorte, da mesma forma que partiu do Vietnã corrido pelos vietcongs. O mais poderoso exército do mundo sai da luta para não passar o mesmo vexame com a guerrilha do Taleban.