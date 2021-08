Influência parlamentar e o mutirão da vacina

Escolhido pelo DIAP entre os “100 Cabeças” do Congresso em 2021, o senador Eduardo Braga creditou sua escolha à confiança dos amazonenses. “Que cada amazonense se sinta representado por mim neste ranking que elege os 100 parlamentares mais influentes do país. Estou entre eles, pela oitava vez, graças à confiança que o povo do meu Estado tem sempre depositado em mim.”

DIAP

O Amazonas ‘encaixou’ três membros da bancada federal entre os “100 Cabeças” do Congresso, escolhidos anualmente em pesquisa do DIAP. Além de Eduardo Braga, Omar Aziz e Marcelo Ramos estão entre os 66 são deputados e 34 são senadores que comandam o processo decisório no Congresso.

Vacinação

O mutirão de 33 horas de vacinação, das 9h de sábado às 18h de domingo, atendeu 84,38 mil pessoas, nos 39 pontos em Manaus. No encerramento, na Arena Amazônia, o prefeito David Almeida fez questão de agradecer aos gestores e a cada servidor “engajado na missão de manter Manaus entre as cidades mais imunizadas do Brasil”.

3ª via

Variando suas atitudes entre ‘o bêbado e o equilibrista’, o senador 3ª via Rodrigo Pacheco ora morde, ora assopra nas investidas de Bolsonaro. Mas já definiu uma “linha vermelha” às qual o capitão não pode ultrapassar: falas, tudo bem; ações, não pode. Aliados e oposição, porém, querem que ele escolha logo seu lado no octogono.