O feriadão da CPI e a caça ao ‘empresário do atestado’

Em meio a ‘incertezas’ e pressão pelo risco de um desgaste político devido perda de foco e resultados imprevistos, a CPI da Covid acompanha o ‘feriadão’ na semana toda do Congresso e só retorna na próxima segunda, 13. A prioridade é ouvir empresário Marcos Tolentino, que escapuliu na semana passada com um atestado médico.

Dia da Amazônia

O Dia da Amazônia foi comemorado ontem com a campanha municipal "Blitz Manaus Sem Fumaça: diga não ao fogo!", na Ponta Negra. O prefeito David Almeida enfatizou a importância da “conscientização das pessoas para preservação do nosso bioma amazônico", unindo educação ambiental e saúde do cidadão.

Braga x Wilson

A pré-campanha à sucessão estadual esquenta com a polarização entre o senador Eduardo Braga e o governador Wilson Lima. Braga tem na manga dois mandatos de realizações estruturais, sociais e ambientais na capital e interior. Lima tenta sair de uma ‘arapuca’ de escândalos que o mantém refém de um processo no STJ.

Bolsa Floresta

Criação de Eduardo Braga, o Bolsa Floresta, programa de pagamento por serviço ambiental modelo no mundo, sofreu uma enorme desvalorização desde sua saída do governo. Atualmente, 9 mil ribeirinhos do interior continuam recebendo apenas R$ 50, pelos serviços de proteção e preservação da floresta.