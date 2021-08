CPI da Covid envereda pelo caminho policialesco

A CPI da Covid está enveredando pelo caminho policialesco. Os crimes já comprovados deveriam ser encaminhados ao MPF para investigação mais profunda e formulação de denúncia. O tempo está passando e a ‘prescrição’ já se desenha com o avanço da vacinação. E se não virar esta página pode se tornar lenha para Bolsonaro incendiar sua militância.

Vacinação comprovada

Optando por “reforçar as medidas de segurança” para proteger servidores, colaboradores e visitantes, o presidente Roberto Cidade e a mesa diretora decidiram publicar Ato exigindo a apresentação da Carteira de Vacinação para acesso às dependências da Aleam. A variante Delta do vírus é a nova ameaça.

Amazonenses endividados

Nem só de política vive o homem. No aperreio da pandemia, com os ganhos ‘encurtando’, a corrida por dinheiro tem novo filão no AM. As cobranças indébitas dos bancos nas contas dos usuários. Os bancos estão no topo da lista e o ‘consignado’ dispara com aumento de 179% de casos nos últimos três anos.

Afeganistão brasileiro

O Afeganistão de amanhã pode ser aqui. O terror agora vem da ultradireita e do fundamentalismo religioso. No Brasil temos as duas vertentes ativas e um líder que prega abertamente atos de violência contra a democracia. Com apoio de milícias do crime organizado e das forças de segurança. Alerta vermelho!