Fórum Nacional e CPI da Covid

O Fórum Nacional de Governadores em Brasília, fará reunião virtual hoje com 25 dos 27 governadores, para tratar de democracia e meio ambiente. O primeiro tema é a defesa do STF e da democracia. O segundo, a criação do consórcio Brasil Verde, em defesa do meio ambiente. São dois contrapontos à agenda autoritária e destrutiva de Bolsonaro, que planeja ‘desafiar’ a nação no 7 de Setembro.

Sucessão Estadual

Com três candidaturas postas até agora, a sucessão estadual está em plena pré-campanha eleitoral, no colégio que deve decidir a eleição: o interior. O potencial colégio de 1,3 milhão de votos de Manaus será dividido entre os três ‘maiores’ e os pequenos, a força 1,2 milhão de votos do interior decidirá qual dos três será vencedor.

Vacinômetro

Com o Vacinômetro Manaus apontando 38.659 trabalhadores da Educação e 131.421 adolescentes de 12 a 17 anos vacinados – maior público da rede municipal – a Semed promove hoje o retorno às aulas presenciais em Manaus. Após um ano e meio, 196.471 alunos voltam as salas em 390 escolas.

CPI

Citados como suspeitos de irregularidades em negociações com vacinas anticovid, vão depor na CPI da Covid de terça a quinta desta semana, Emanuel Catori, sócio da farmacêutica Belcher; Roberto Pereira Ramos Júnior, presidente do FIB Bank; e Francisco Araújo, ex-secretário de Saúde do DF.