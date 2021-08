O jogo dos filhos do presidente e a marcha dos tanques

Derrotada várias vezes durante a semana, inclusive na ‘marcha dos tanques’ sobre Brasília, Bolsonaro ainda tenta conquistar o apoio das forças armadas à sua causa golpista. Para ele, elas são o “poder moderador” e disse ter certeza do apoio dos militares às “decisões do presidente para o bem da nação”.

Para acelerar a tramitação, votar o projeto e destravar um setor importante para o Amazonas, o deputado Roberto Cidade decidiu que na segunda-feira, 12, fará reunião para debater o PL do governo que regulamenta os transportes hidroviários. “Nós somos o único estado do Norte que não tem isso regulamentado.”

O trabalho do senador Omar Aziz na CPI da Covid incomoda cada vez mais a família Bolsonaro. Por conta disso, Omar teve de apelar à justiça por reparação moral contra Eduardo Bolsonaro, que publicou nas redes sociais insinuação de que ele seria pedófilo. Isso porque Omar criticou o encontro do pai dele com nazistas alemães.

