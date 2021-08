Voto impresso e a parada militar

O voto impresso, que seria o ‘recibo’ do voto comprado já foi rejeitado. Mas as tentativas da base do governo para abrir ‘brechas’ no processo eleitoral, de modo a favorecer a reeleição do presidente, não cessam. Agora o alvo é o Código Eleitoral, em tramitação na Câmara, cujo novo projeto permite a volta do “caixa 2”, que facilita a compra de votos.

Eleições

Na base do “Deus ajuda quem nada com fé” e com os recursos que dispõe em seu mandato, o senador Eduardo Braga começa a dar ‘braçadas largas’ pelos rios do interior. O objetivo é consolidar uma frente de prefeitos capaz de oferecer o apoio necessário à sua futura candidatura ao governo.

7 de setembro

A ‘parada militar’ de 7 de Setembro começa a ganhar clima de apocalipse bíblico. Aplaudido por homens de fé duvidosa, que pensam mais no bolso que em salvação, Bolsonaro lembra Hitler em seus últimos momentos traçando estratégias de uma ‘guerra perdida’. A vitória só existia na cabeça do Führer.

Terceira via

O governo perdeu a confiança do mercado financeiro. O Centrão organiza uma ‘fusão’ para se tornar um partido dominante. O PSD aposta no prestígio da CPI da Covid para ser a ‘terceira via’, com Pacheco. A movimentação prova que existe vida fora da órbita de Lula. E todos os ‘vivos’ em rota de colisão.