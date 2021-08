Eleições 2022 e o governante ‘terrorista’

O novo governante ‘terrorista’ do Afeganistão chega a Cabul para organizar o governo. O que tem isso a ver com o Brasil? Tudo. É uma ideologia autocrata a mais para reforçar a cadeia mundial de governantes extremistas. Governam por suas ideias próprias, e não por ideias coletivas. Ou seja, não governam, tumultuam.

O prefeito David Almeida está utilizando a mão de obra que fica ociosa nos presídios, e tem alto custo para o contribuinte. Com o programa Trabalhando a Liberdade, presos do sistema penitenciário tem a chance de reduzir pena e colaborar nas obras urbanas. Na segunda começa a revitalização da orla do Amarelinho, no Educandos.

Derrubando vetos de Wilson Lima, a Aleam promulgou dez novas Leis estaduais. Na saúde, a deputada Dr. Mayara conseguiu encaixar duas. Uma institui o exame de ecocardiograma fetal e ultrassom morfológico no pré-natal. Outra permite que pessoas com deficiência usem os seus veículos nos exames da CNH.

