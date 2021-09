7 de setembro e a busca pelo progresso

Recordando os tempos em que o 7 de Setembro era uma data cívica de comemorações populares, o senador Omar Aziz resolveu não ‘esticar a corda’ com o governo ontem, tuitando um apelo pela união em busca da ordem e do progresso do país. “A data representa um marco histórico para a nossa nação”.

Pós-feriado

No retorno às atividades pós-feriado, a Aleam apreciará dois PLs voltados à inclusão e humanização de crianças com deficiência: educação física adaptada nas escolas e diagnóstico de fissura labiopalatal. “São propostas que visam humanizar e promover a inclusão de crianças”, salienta o autor Roberto Cidade.

Eleições

O Brasil vive seu “pior momento” no governo Bolsonaro, anota o cientista político Felipe Nunes, da UFMG e da consultoria Quaest. A avaliação negativa do governo (48%) é o dobro da positiva (24%) e a vantagem de Lula no segundo turno saltou para 25 pontos (55% a 30%).