O perigo do impeachment e o 7 de setembro

“Acho que nós temos que debater a democracia contra aqueles que são contra a democracia”. A frase do senador Omar Aziz resume a estratégia política do momento, com vistas a 2022. Uma mudança de comando agora fortaleceria o governo. Ao passo que a manutenção o enfraquece e fortalece a oposição.

Até agora, Bolsonaro não conseguiu o que pretende, mas alcançou resultados expressivos contra si mesmo. Suas ações para ‘intimidar’ pessoas e instituições conseguiram unir o Legislativo e os executivos estaduais em defesa do Judiciário e do regime democrático. O bolsonarismo ‘encolhe’ e o impeachment já tem apoio de 58% da população.

