O aumento da gasolina e a denúncia de ‘mutreta’ no Governo

Wilson Lima levou ‘xaveco’ de Bolsonaro em Manaus, sobre o aumento da gasolina, e se calou. Mas Serafim Corrêa não admite que o presidente culpe os governadores. “O ICMS sobre o preço da gasolina, de 25% no Amazonas, está congelado há 25 anos”, disse. Wilson fez ‘cara de paisagem’ no palanque de Bolsonaro e aceitou a culpa com as orelhas abaixadas que nem burro fujão.

"Mutreta"

Na Aleam, Dermilson Chagas denunciou nova ‘mutreta’ do governo, desta vez no concurso público para as 200 vagas abertas na Sefaz. Sem licitação, o Cebraspe foi selecionado para realizar o certame. “A empresa já teve funcionários e ex-funcionários alvos de operação policial por envolvimento em fraudes de concursos em 2017 e 2018”, explicou Chagas.

PEC

Numa sessão em que foi debatido “o péssimo serviço” prestado pela Amazonas Energia no interior, Sinésio Campos propôs uma PEC para o ordenamento do setor energético no Estado. Desenvolvimento sustentável, nova matriz energética e aproveitamento racional das fontes renováveis estão no foco.

Eleições

A disputa eleitoreira do bolsonarismo em Manaus segue o roteiro do líder nacional. Ninguém quer explicar nada, apenas confundir. Postulantes a governador, senador e deputados se desentendem nas redes sociais com a mesma naturalidade com que distribuem fake news. “Terra de muros baixos...”