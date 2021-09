Saúde em todos os lugares

O 7 de Setembro acabou em fiasco e pedido de desculpas. O 11 de Setembro completou 20 anos em relativa paz. O 12 de Setembro promete uma ‘demonstração de força’ da oposição. As queimadas dos últimos 2 anos trazem seca e desabastecimento. A natureza, sim, mostra que sabe reagir com força.

O SUS, que já foi criticado pelo atual governo, teve o reconhecimento que merece na visita do ministro Queiroga à comunidade Bela Vista do Jaraqui. À bordo da UBS Fluvial Dr. Antonio Levino, disse que os serviços oferecidos pelas unidades fluviais devem ser apresentadas como referência para o mundo.

Levado pelo prefeito David Almeida à comunidade Bela Vista do Jaraqui, no rio Negro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou três portarias que credenciam municípios a receberem incentivos financeiros federais para a melhoria da saúde básica nas zonas ribeirinhas. Para David, é a oportunidade de dar “um salto de qualidade na Saúde da nossa cidade”.

