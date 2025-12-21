Falta coerência ao ministro





Ainda que muitos desses pagamentos tenham respaldo formal, a manutenção de zonas cinzentas na estrutura remuneratória do Judiciário compromete a credibilidade da Corte ao cobrar correções de outros Poderes.

Não se trata de atacar a magistratura, mas de reconhecer que legitimidade institucional exige simetria.

Ajustar a própria casa é condição básica para sustentar intervenções externas com autoridade moral.

Sem esse movimento, qualquer cobrança dirigida ao Legislativo corre o risco de ser percebida como seletiva.

Em democracias maduras, autoridade não decorre apenas da força da decisão, mas da coerência entre o que se exige dos outros e o que se pratica internamente.