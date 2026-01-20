O Enamed e o diploma de pouco valor





Um diploma precisa agregar valor ou se tornará um simples papel. Quem ingressa no ensino superior deve ter consciência disso, ou acabará isolado, tragado por um processo de regressão no qual o que menos valerá é o curso que concluiu. Resultado: desilusão, exclusão, desemprego.

O desempenho ruim de algumas universidades no Enamed - Exame Nacional de formação médica - revela menos má qualidade de ensino e mais desprezo de alunos pela instituição onde estudam, alguns boicotando o exame ou participando de forma descompromissada, como se o resultado se refletisse apenas na instituição que representam, ignorando a mancha pelo fraco desempenho pessoal que levam para o futuro. Não sujam apenas o nome da instituição. Se revelam desqualificados para o exercício da profissão.

Mas também houve pressa e falha do MEC na divulgação do ranking das universidades. E aqui vai um testemunho pessoal sobre a Nilton Lins, com desempenho superior a 60% no Enamed. Alguns alunos somaram mais de 80 pontos. O que não explica nem convence a pontuação 1 dada à universidade - que também tem estrutura - hospital e professores qualificados.

A divulgação apressada, aparentemente com falhas ou métodos discutíveis, serviu para julgamentos de desqualificados nas redes sociais, reduto de uma minoria ativa, mas que envenena o debate público.

Houve até quem defendesse uma OAB da medicina, referência ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que não conseguiu melhorar o nível dos profissionais da área, mas criou uma casta privilegiada, que se apossa da ordem para usufruir dos benefícios gerados por uma sucessão de exames que rende, segundo o Tribunal de Contas da União, mais de R$ 1,5 bilhão à entidade.

Se é para selecionar os melhores, o Enamed já faz esse papel. E pode melhorar muito nos próximos exames.