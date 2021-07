Deputados não se entendem e esquentam temperatura

CPIs à parte, começou a tramitar na Aleam um Projeto de Decreto Legislativo da Mesa, atendendo pedido do governador Wilson Lima, que estende por mais 180 dias o estado de calamidade pública no Amazonas. Justificada em face da continuidade do agravamento da pandemia de Covid-19.

Deputados Delegado Péricles e Wilker Barreto esquentaram a temperatura no plenário da Aleam ontem, em uma discussão sobre a instalação de duas CPIs, ao mesmo tempo, para investigar o governo durante a pandemia. “Quanto mais CPIs melhor, nosso papel é investigar o Executivo”, defende Péricles. O problema é que a CPI da Asfixia, específica para investigar a crise de oxigênio, pode ‘abafar’ a CPI da Pandemia, de Dermilson Chagas, do mesmo partido de Wilker, que tem foco mais amplo nas investigações.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.