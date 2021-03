Cardiologista Queiroga é o escolhido de Bolsonaro para pasta da Saúde

Contrariado em sua pretensão de ‘obediência cega’ pela médica Ludhmila Hajjar, Bolsonaro já queria negar o convite feito para ela assumir o MS no lugar de Pazuello. Mas logo encontrou no presidente da SBC, Marcelo Quiroga, o cardiologista ideal atender os desejos de sua arritmia no comando.

Em coletiva de imprensa, o general disse que está de saída, confirmou a compra de 138 milhões de vacinas, mas que a vacinação é uma iniciativa “transversal". Recado do chefe.

Faça o que eu digo...

Vereador de primeira legislatura em Manaus, Elissandro Bessa parece ter descoberto que a CMM está livre do coronavírus. Discursando de cara limpa, defendeu os protocolos sanitários: evitar aglomerações, usar o álcool em gel, e... “usar a máscara em locais que tenham muita gente”. Na CMM não precisa.

Escola do Consumidor

A 1ª Escola do Consumidor da Região Norte foi inaugurada ontem, Dia Internacional do Consumidor, pela Assembleia Legislativa. Funcionará integrada com a Escola do Legislativo, oferecendo informação, orientação e ensinamento ao consumidor, para que possa interagir com o sistema de consumo.

Rachadinhas

Diz o anedotário popular que ex-mulher de político investigado é ‘tampa de caixão’. E como os suspeitos da hora são do clã Bolsonaro, nada melhor que a ex do capitão Ana Cristina para selar a confirmação das rachadinhas praticadas nos gabinetes de Jair e dos filhos Flávio e Eduardo. Coisa de família torta.