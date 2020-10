Campanha eleitoral, um altar de promessas

Todo mundo sabe que campanha eleitoral funciona como altar de promessas. Onde o eleitor vira santo milagreiro e os que disputam cargos políticos se tornam devotos promesseiros. Sem ligar para o orçamento, em cada local que chegam prometem criar alguma coisa nova.

Tem candidato prometendo tantas coisas que se tivesse como realizar uma por mês, os 4 anos de mandato não dariam nem pra fazer a metade. E tem eleitor que ainda acredita; ou finge.

Numa coisa são unânimes: vão fazer os serviços do governo funcionar no mundo virtual. Com agendamento online e aplicativos na palma da mão, o povo de Manaus viverá no paraíso.

Sinal vermelho

E enquanto os candidatos prometem, a Covid-19 faz: o Boletim da FVS registrou no domingo 419 novos casos de Covid-19 e 8 mortes. Há ainda 327 pacientes internados, sendo 226 em leitos clínicos, e 99 em UTI e 2 pacientes críticos/graves em sala vermelha.

Casal anti-Covid

Sem medo da Covid-19, o comandante Eron Bezerra e a camarada Vanessa Grazziotin deram suporte na manhã de ontem ao candidato do PCdoB à prefeitura de Manaus, Marcelo Amil. Eles fizeram um corpo-a-corpo na feira da Eduardo Ribeiro, onde a maioria das pessoas estava sem máscara.

Braga com Covid

Outro político que apareceu no domingo foi o senador Eduardo Braga. Mas não no mundo real, ele apareceu no Instagram para anunciar que contraiu a Covid-19, na forma mais leve. Braga garantiu que a doença não irá atrasar seu trabalho parlamentar em home office.