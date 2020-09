Arthur diz que não houve milagre

“Não houve milagre, apenas fiz o meu trabalho.” A declaração do prefeito Arthur Virgílio, ao ter as contas de 2019 aprovadas, sem ressalvas, pelo TCE, define um dos desempenhos mais positivos, dentre as capitais brasileiras, frente a crise econômica que se instalou no país nos últimos anos.

O resultado desse trabalho é reconhecido até no exterior e pode ser visto nas obras em toda Manaus. Quem substituir Arthur terá uma cidade ajustada e economicamente viável.

GRUPO DOS FOBAS

Candidatos que estão no grupo dos fobas tentam entrar no jogo eleitoral com ‘artimanhas’ do tipo Tabajara. Um procurou o holofote de Bolsonaro, mas esqueceu de ‘combinar’ a cena. Outro desafiou Amazonino querendo ‘polarizar’ a campanha com apenas 1,5% nas pesquisas.

DISCIURSO INFELIZ

Serafim Corrêa classificou de infeliz o discurso do presidente Bolsonaro na ONU, que atribuiu aos povos indígenas as queimadas e devastação na Amazônia. Sarafa lembra que são os índios que preservaram a floresta e quem destrói é “o agronegócio irresponsável”.

E no rastro das queimadas que destroem milhões de árvores e abrem espaços para a criação de gado na região, a maior produtora de carnes do mundo lança um fundo de sustentabilidade. O Fundo JBS pela Amazônia, para garantir ‘carne verde’ na mesa e grandes lucros nas contas.

GREVE RELÂ,MPAGO

O Sindicato dos Rodoviários volta à carga com as greves relâmpago. Mobiliza suas bases com o intuito único de tumultuar o sistema de transportes e desgastar a administração municipal. Uma prática que já se institucionalizou em anos eleitorais.

O mais intrigante é que, apesar dos prejuízos causados ao longo dos anos, a entidade é mantida sob a direção de uma família de baderneiros contumazes.



