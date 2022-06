PF procura barco de Bruno e Dom que foi afundado com sacos de terra em rio no Amazonas

Além dele e do irmão, Oseney da Costa, a polícia acredita que outras pessoas podem participado do assassinato e um terceiro homem já está na mira dos investigadores.

Segundo a PF, Amarildo Oliveira, que confessou ter participado do crime, contou que o barco foi afundado com sacos de terra no Rio Itaquaí.

Manaus/AM – A Polícia Federal procura nesta quinta-feira (16), a embarcação onde viajavam o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips assassinado na região do Vale do Javari.

