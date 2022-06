Em 5 meses, Amazonas registra mais de 1.390 acidentes com animais peçonhentos

Os municípios que mais registraram os acidentes foram: Manaus (145), Itacoatiara (81), Parintins (80), Tefé (72), Apuí (58), Maués (56), Rio Preto da Eva (49), Borba (42), Lábrea (37) e Manicoré (37). Muitos destes casos são influenciados pelo período da cheia dos rios, onde os animais invadem as casas com mais facilidade. Por isso, é necessário redobrar a atenção e procurar manter quintais e casa limpas. Em caso de acidentes com animais peçonhentos, o paciente deve procurar o mais rápido possível a unidade de saúde mais próxima para o atendimento e, se necessário, receber o soro compatível. Em Manaus, os atendimentos de pacientes vítimas de acidentes por animais peçonhentos são realizados na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), que é referência de tratamento com soroterapia para esses tipos de acidentes. Os números para contato telefônico da instituição são (92) 2127-3555, 2127-3401 e 2127-3519.

Manaus/AM - Amazonas registrou, de janeiro a maio de 2022, 1.391 acidentes por animais peçonhentos. Entre os principais animais envolvidos estão serpente, aranha, escorpião, lagarta e abelha. O animal com maior número de ocorrências no Amazonas é a serpente, que representa 70,4% dos casos registrados. Entre os demais estão: escorpião (195), aranha (97), abelha (28) e lagarta (9).

