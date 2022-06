Esposa de Dom pede proteção para defensores do meio ambiente: 'Que a dor não se repita'

“Hoje Dom será cremado no país que amava, seu lar escolhido, o Brasil. O dia de hoje é de luto (...) Seguiremos atentos a todos os desdobramentos das investigações, exigindo justiça no significado mais abrangente do termo. Renovamos a nossa luta para que nossa dor e a da família de Bruno Pereira não se repitam. Como também as das famílias de outros jornalistas e defensores do meio ambiente, que seguem em risco”, declarou Alessandra.

Manaus/AM – Alessandra Sampaio, esposa do jornalista Dom Phillips, fez um apelo às autoridades por mais segurança para pessoas que atuam diretamente na defesa do meio ambiente, sobretudo na Amazônia.

