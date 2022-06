Amarildo diz que esquartejou e enterrou corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira

As buscas por Dom Phillips e Bruno Pereira continuam sendo realizadas. A cadela farejadora Fiona foi enviada para Atalaia do Norte para reforçar a equipe.

Manaus/AM - Amarildo da Costa Oliveira, o 'Pelado', 41, afirmou à Polícia Federal que esquartejou e enterrou os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, correspondente do The Guardian.

