Caso Débora: Família acredita ter encontrado restos mortais do bebê

Manaus/AM - Inconformados com a versão de Gil Romero, que afirmou ter jogado o corpo do próprio filho no meio do rio, familiares de Débora Alves voltaram ao local onde o corpo da jovem foi achado e acreditam ter encontrado os restos mortais da criança.

“Nós familiares, ninguém acreditou nessa conversa. Então ontem nós resolvemos vir aqui e vasculhando, bem onde estava o tonel tinha uma lona e estava debaixo dessa lona as partes que eu acredito ser do crânio dessa criança”, disse o pai de Débora, José Junior.

Na manhã de hoje (3), eles voltaram ao local e acionaram a polícia. O objetivo é que a perícia recolha os restos e os submeta a um exame de DNA.

“Seria muita coincidência um osso aparecer no mesmo local onde estava a minha filha (...) Eu acredito que quando ele estava enforcando ela, essa criança possa ter nascido e quando nasceu ele matou essa criança, mas o que nós achamos é pouco. Então só a perícia para fazer o DNA e ver se o bebê da Débora ou não, se não for, tem mais vítimas aqui e precisa ser averiguado”, destaca José.

Peritos da Polícia Civil estiveram no terreno e confirmaram que a ossada é humana. A partir de agora, eles irão investigar se ela é mesmo do bebê que Débora esperava quando foi brutalmente assassinada.

Débora foi encontrada morta no dia 3 de agosto deste ano, em uma área de mata localizada dentro do terreno da usina onde Gil Romero, o pai da criança, trabalhava como vigilante.

Ela foi encontrada carbonizada dentro de um tonel, sem os pés e sem a criança que carregava no ventre. O crime foi motivado pelo fato do bebê ser fruto de um caso extraconjugal e Gil não querer assumir e pagar pensão para a criança.

Ele confessou a morte da jovem e apresentou ao menos duas versões para o destino do filho. Em ambas ele disse que o bebê morreu, mas em uma ele contou que enterrou a criança e em outra afirma ter jogado a mesma no meio do rio.

A vítima nunca foi achada. Porém, os pais de Débora nunca desistiram de desvendar onde os restos mortais do neto e tem esperança de recuperá-los para sepultá-los junto à jovem.

