Motorista de aplicativo é baleado após reagir a assalto no Centro de Manaus

07/01/2026 20h54 — em
Policial


Foto: Divulgação

Manaus/AM- Um motorista de aplicativo, identificado pela Polícia Militar como Robenilson, foi baleado na noite desta quarta-feira (07) nas proximidades da rua Ferreira Pena, situada no Centro da capital. A vítima foi atingida após tentar evitar um assalto praticado por um trio de criminosos.

De acordo com informações fornecidas pela PM, Robenilson havia acabado de desembarcar passageiros na região. Enquanto aguardava a chamada de uma nova corrida pelo aplicativo, ele foi abordado por três homens armados que anunciaram o assalto. Ao tentar reagir à ação dos suspeitos, o motorista foi alvejado.

Mesmo ferido, o motorista conseguiu dirigir o veículo até um posto de gasolina nas imediações para buscar ajuda. No local, frentistas auxiliaram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Robenilson foi estabilizado pela equipe médica e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o quadro de saúde do motorista ou se os criminosos conseguiram levar algum pertence.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil para tentar identificar e localizar os três envolvidos no crime.

