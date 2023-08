Recompensa de R$ 2 mil é oferecida a quem souber paradeiro do suspeito de matar jovem grávida em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Familiares de Débora da Silva Alves, 18, estão oferecendo R$ 2.000,00 para quem souber o paradeiro de Gil Romero Machado Batista, suspeito de matar a jovem, que estava esperando um filho dele. O corpo de dela foi encontrado na última quinta-feira (3).

Débora foi estrangulada, colocada em um camburão e incendiada. Antes de por fogo no corpo dela e do bebê, a mulher ainda teve os pés decepados e foi queimada com óleo quente.

Quem tiver informações a respeito do paradeiro de Gil, pode entrar em contato com pelos números (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).