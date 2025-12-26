O caso do menino Benício e a tentativa de fazer justiça com base na emoção





A polícia cumpriu seu papel ao investigar o caso e pedir medidas mais duras. Isso faz parte do processo. O problema surge quando se tenta tratar o erro como se fosse intenção de matar. Dizer que houve dolo eventual é afirmar que alguém assumiu o risco de causar a morte, o que não se sustenta nos fatos conhecidos até agora.

A Justiça já reconheceu que não há novos elementos que indiquem perigo caso os investigados respondam ao processo em liberdade. Mesmo assim, é preciso que o Judiciário analise com coragem o pedido de habeas corpus preventivo feito pela defesa da médica.

Nada indica que a profissional tenha agido com desprezo pela vida do paciente. Houve erro, possivelmente negligência, talvez agravada pela sobrecarga de trabalho e pela pressão do plantão. Mas erro não é vontade de causar dano.

A dor precisa ser acolhida. A responsabilidade, apurada. E a Justiça, preservada. Quando emoção substitui o direito, o risco é transformar o processo penal em punição simbólica. E isso não traz justiça para ninguém.