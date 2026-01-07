   Compartilhe este texto
Criança presencia violência extrema durante assalto à residência em Flores; vídeo

Por Portal Do Holanda

07/01/2026
Manaus/AM - Imagens de câmeras de segurança revelam o terror vivido por uma família no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, durante um violento assalto ocorrido na última terça-feira. O novo vídeo obtido pela polícia detalha a agressividade de três criminosos que invadiram a residência armados com revólver e facas, mantendo adultos e uma criança de aproximadamente 5 anos sob constante ameaça. A gravação mostra o momento em que os suspeitos, com os rostos cobertos, rendem um funcionário na entrada e invadem os cômodos em busca de objetos de valor.

O alvo principal da violência foi o proprietário do imóvel, um empresário local. Nas cenas mais fortes do registro, o homem aparece sendo agredido com uma coronhada na cabeça e, sob a mira de uma faca, é coagido a se dirigir ao banheiro. Diante da esposa e da filha pequena, o empresário tentou resistir às ordens dos criminosos, mas acabou desmaiando em meio ao confronto psicológico e físico. Enquanto o pai estava caído, o vídeo mostra a mãe desesperada com a criança no colo, ambas cercadas pelos assaltantes que vasculhavam a casa sem demonstrar qualquer hesitação pela presença do menor.

As câmeras registraram ainda o momento em que todos os moradores foram confinados na sala, formando um cenário de cárcere privado temporário enquanto o trio recolhia pertences e dinheiro. Após a ação, os criminosos fugiram em um veículo, mas a placa do automóvel foi capturada com nitidez pelo sistema de monitoramento da residência. Essas imagens agora são a principal peça da investigação da Polícia Civil, que trabalha para identificar os autores e localizar o paradeiro dos objetos roubados.

