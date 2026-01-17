   Compartilhe este texto
Embriagado, homem toca fogo em casa com a própria mulher dentro no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na última sexta-feira (16/01) em Novo Airão (a 115 km de Manaus), acusado de incendiar propositalmente a residência onde vivia com a companheira, de 36 anos. A ação foi resultado de uma operação conjunta entre as polícias Civil (77ª DIP) e Militar.

De acordo com as investigações lideradas pelo delegado Rodrigo Monfroni, o crime ocorreu em um contexto de violência doméstica. O suspeito teria ateado fogo no imóvel de forma intencional, colocando a vida da mulher em risco direto.

O homem seria usuário frequente de álcool e entorpecentes, tendo consumido ambos pouco antes do crime. Após iniciar o incêndio, o indivíduo ainda teria ameaçado a vítima.

A perícia técnica solicitada pela Polícia Civil confirmou a gravidade da situação. As chamas causaram danos estruturais severos à residência e a destruição total de diversos bens móveis.

O infrator foi autuado em flagrante por incêndio majorado. Além disso, responderá pelo crime de violência psicológica. Ele permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.

