Caso Débora: Familiares dão último adeus à gravida assassinada em Manaus

Manaus/AM - Os familiares e amigos dão último adeus à Debora da Silva Alves, de 18 anos, em velório que ocorre nesta sexta-feira (04), em uma igreja na rua Gardênia, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste de Manaus. Ela estava grávida de 8 meses.

Débora desapareceu no dia 29 de julho após sair para encontrar com o pai do bebê. O corpo dela foi encontrado dentro de um camburão, em uma área de mata, na manhã desta quinta-feira (03), na comunidade Parque Mauá, bairro Mauazinho, zona leste da cidade. A vítima

Segundo a polícia, a jovem foi assassinada com requintes de crueldade ao apresentar marcas de asfixia, ter os pés cortados e o corpo queimado de cabeça para baixo dentro de um camburão. Um homem foi preso e, além de confessar envolvimento no crime, revelou que o mentor do assassinato teria sido Gil Romero Machado, o pai do bebê de Débora.

Gil está foragido e a polícia pede para quem tiver informações a respeito do paradeiro dele, pode entrar em contato com pelos números (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).