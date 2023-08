Suspeitos de roubo com reféns em condomínio na Ponta Negra são presos

Your browser does not support the video tag.





Manaus/AM - Benys Anjos de Souza, de 40 anos, e Thiago Pimentel da Silva, de 23 anos, foram presos na manhã desta sexta-feira (4), durante a operação Vigilância Intensiva, suspeitos de envolvimento em roubos a residências localizadas em condomínio, na Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus. Durante o cumprimento dos mandados de prisão contra os suspeitos, um outro homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

O delegado Costa e Silva explicou que os suspeitos estavam sendo investigados desde março deste ano, logo após terem praticado assalto a uma residência em um condomínio, na Ponta Negra. Na ocasião, os dois suspeitos presos, na companhia de outro homem, que ainda está sendo investigado, fizeram cinco pessoas reféns, dentre elas uma cuidadora e uma criança especial. Parte do crime foi filmado por câmeras e vigilância.

A Justiça expediu dois mandados de prisão contra os suspeitos. Os mandados foram cumpridos nesta sexta-feira, no bairro da Redenção. Durante o cumprimento das ordens, as equipes do 19° DIP, em conjunto com a Secretaria Executiva Adjunta de Operação (Seaop) e da Força Tática prenderam Benys. Na residência do suspeito, o tio da esposa do alvo, identificado como Abraão Sarmento, também foi preso com cerca de um quilo de entorpecentes, um simulacro de pistola e celulares.

O segundo mandado foi cumprido contra Thiago, que reagiu durante a abordagem policial e acabou baleado. O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. “É importante destacar que o trabalho se deu com policiais do 19º DIP com policiais da Seaop, e policiais da Força Tática o que tornou a ação mais exitosa”, destacou Costa e Silva.

Benys e Thiago foram indiciados pelos crimes de roubo majorado com emprego de arma de fogo e ficarão à disposição da Justiça.

Toda a operação foi acompanhada pelo secretário da Seaop, coronel César Andrade. Ele destacou que a noite da última quinta-feira (3), as equipes da Secretaria de Segurança, Polícia Militar e da Polícia Civil do Amazonas estão realizando operações integradas, que culminaram nas prisões de suspeitos envolvidos em crimes de feminicídio, tráfico, roubos e porte ilegal de armas.

“Desde a quinta-feira estamos trabalhando com várias operações. Essa aqui foi um grande sucesso. Delegado Costa e Silva, sempre um grande parceiro da Secretaria de Segurança Pública, que já vinha colhendo dados desde março, e hoje utilizou ações da Seaop, policiais da própria delegacia e da Força Tática, e a conclusão não poderia ser outra, suspeitos presos, objetos e drogas apreendidas e a sociedade mais protegida”, destacou o secretário-executivo.