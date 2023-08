Pai da bebê de grávida assassinada já tinha tentado matá-la, diz polícia

“Ela se envolveu com um homem casado que lhe prometeu alguns benefícios. Ela estava iludida, talvez apaixonada e engravidou dele (...) Ele dizia que essa criança poderia ser de qualquer pessoa, mas ele era apontado como pai. Ele tentou fazer com que ela abortasse, chegou a mandar levar ela em clínica de aborto, mas ela não quis. Como não conseguiu fazer com que ela retirasse a criança, ele bolou esse plano macabro”, relata a delegada.

“Esse indivíduo já tinha dado medicamentos abortivos para ela no início da gravidez (...) E novamente ele atentou contra a vida dela no mês de junho. Ele se utilizou aí dos mesmos artifícios de levar ela para um lugar esmo, entretanto, ela estava fazendo uso de uma faca e na ocasião conseguiu se defender. Porém, ela não levou esse caso às autoridades públicas”, afirma o delegado Ricardo Cunha.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.