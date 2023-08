Suspeito de matar jovem grávida em Manaus é preso no Pará

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Manaus/AM - Gil Romero Machado, de 41 anos, foi preso na noite desta terça-feira (08), na cidade de Curuá, no Pará. Ele é suspeito de matar Débora da Silva Alves, 18 anos, que estava grávida de 8 meses de um filho dele.

A prisão ocorreu por volta das 21h30 por policiais civis do Amazonas em conjunto com a Polícia Civil do Pará após denúncias anônimas que informaram o paradeiro do suspeito.

De acordo com informações preliminares, o homem será conduzido para cidade de Óbidos, no Pará, e só depois será recambiado para Manaus, onde ficará à disposição da justiça.

A Polícia Civil do Amazonas informou que dará os detalhes da prisão dele, nesta quarta-feira (09), durante coletiva de imprensa.