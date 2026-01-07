   Compartilhe este texto
Jovem grava o próprio furto em Manaus e polícia recupera aparelho com receptador; veja

Por Portal Do Holanda

O que era para ser um registro descontraído de um passeio de moto na Avenida Coronel Teixeira, zona Oeste de Manaus, transformou-se em prova de um crime. Uma jovem de 23 anos filmava o trajeto quando teve o celular arrancado das mãos por dois criminosos. O caso, ocorrido no dia 30 de dezembro, ganhou um novo desdobramento nesta quarta-feira (7) com a recuperação do aparelho e a prisão de um suspeito.

As imagens registradas pelo próprio celular da vítima mostram o momento exato em que uma dupla em outra motocicleta se aproxima. Com agilidade, o garupa puxa o dispositivo enquanto a jovem ainda gravava o percurso. Um detalhe que chamou a atenção das autoridades é que o crime aconteceu a poucos metros do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Apesar de o furto ter ocorrido no final do ano passado, as investigações continuaram e levaram os policiais do 9º DIP até Lucas Domiciano de Sousa, de 25 anos, conhecido pelo apelido de “Game Over”. Ele foi localizado nesta quarta-feira em posse do celular furtado.

Embora estivesse com o objeto da vítima, a polícia informou que Lucas não teria participado diretamente do assalto na avenida. Por esse motivo, ele foi autuado pelo crime de receptação qualificada e agora permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue em busca dos dois homens que aparecem no vídeo cometendo o furto. Quem tiver informações que ajudem a identificar ou localizar os suspeitos pode colaborar de forma anônima através do Disque-Denúncia (181) ou diretamente pelo WhatsApp do 9º DIP: (92) 98116-9099. O sigilo da fonte é garantido.

