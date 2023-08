Suspeito de matar grávida em Manaus acha que bebê também foi queimado

De acordo com o G1 de Santarém, o delegado também perguntou se o bebê ainda estava na barriga de Débora quando o corpo dela foi queimado. "Sim, porque se não tivesse, deveria ter caído sangue por lá, e não tinha nada de sangue. Do jeito que ela estava jogada lá, acho que o bebê já estava morto dentro dela", disse o suspeito.

Manaus/AM - Gil Romero Machado, de 41 anos, disse em depoimento na delegacia do município de Óbidos, no Pará, que acredita que o bebê ainda estava na barriga de Debora Alves, de 18 anos, quando ela foi queimada dentro de um camburão. Ele é suspeito de matar a jovem que estava grávida de 8 meses, e segundo a polícia, ele era o pai.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.