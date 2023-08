Esposa de Gil Romero é procurada suspeita de acobertar assassinato de grávida em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Ana Júlia Azevedo Ribeiro está sendo procurada pela Polícia Civil, suspeita de acobertar o assassinado da jovem grávida Débora da Silva Alves, 18, ocorrido em Manaus. A mulher é esposa de Gil Romero que foi preso, nesta terça-feira (8), suspeito de matar a vítima para não assumir a paternidade.

"A Ana Júlia foi ouvida, ela mentiu em seu depoimento e diversas contradições foram encontradas. Logo após o aparecimento do corpo [de Débora] nós tentamos reinquiri-la, oportunidade em que ela já tinha sumido e está em local incerto", disse o delegado Ricardo Cunha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Segundo Cunha, Ana teve mandado de prisão temporária decretado e é considerada foragida. "Precisamos que a capturem para definir a partição dela neste delito. No mínimo ela foi conivente, ela sabe do crime, ela não quis colaborar com as investigações e ela tem que informar para gente o porquê desse sumiço, então ela teve prisão decretada", finalizou.

Informações a respeito do paradeiro dela devem ser repassadas pelos números (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou 181, da Secretaria de Segurança Público do Amazonas (SSP-AM).

