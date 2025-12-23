Polícia divulga imagem de jovem e adolescente que sumiram em Manaus





Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas divulgou a imagem de um jovem de 19 anos, e de uma adolescente, de 16 anos, que desapareceram em dias e locais distintos, em Manaus.

De acordo com a polícia, Adilsomar dos Anjos Vieira está desaparecido desde segunda-feira (22/12), por volta de 19h, quando foi visto pela última vez na travessa São Lucas, bairro São Lázaro, na zona sul.

Júlia Gabriela Oriente de Souza, de 16 anos, foi vista pela última vez no dia 19 de dezembro deste ano, na rua Cerejeiras, bairro Monte das Oliveiras, zona norte. Desde então, ela não retornou e nem deu notícias a familiares.

A PC-AM solicita que quaisquer informações que possam ajudar na localização dos desaparecidos sejam repassadas pelos números (92) 3667-7713, da Deops; (92) 99962-2441, da Depca; 197 ou (92) 3667-7575, da PC-AM; e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).