Polícia procura suspeito de matar grávida em Manaus, ele era pai do bebê

Manaus/AM - A Polícia Civil pede ajuda da população para encontrar e prender Gil Romero Machado Batista, suspeito do assassinato bárbaro de Débora da Silva Alves, 18. A vítima estava grávida de oito meses de Gil, mas o homem não aceitava a gravidez.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, Débora desapareceu no dia 29 de julho deste ano, quando saiu de sua residência para encontrar o pai do bebê.

O corpo da jovem foi encontrado na quinta-feira (3), por uma equipe da DEHS, em uma área de mata no Mauazinho, zona leste, após um outro homem envolvido no crime indicar onde o cadáver estaria.

Débora foi estrangulada, colocada em um camburão e incendiada. Antes de por fogo no corpo dela e do bebê, a mulher ainda teve os pés decepados e foi queimada com óleo quente.

Quem tiver informações a respeito do paradeiro de Gil, pode entrar em contato com pelos números (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).