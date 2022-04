Paraquedista completa 12 dias desaparecido e buscas continuam em Manaus

Ribeirinhos, canoeiros e mateiros também ajudam no missão de encontrar o advogado. A família de Cardelli está oferecendo a recompensa de R$ 20 mil para que o encontrar com vida.

O coordenador operacional e comandante do Corpo de Bombeiros da Capital (CBC), coronel Sulemar Barroso informa que as equipes vasculham o perímetro em embarcações, usando drones, em viaturas terrestres e também por aeronaves.

