Wilson Lima tenta se esquivar de processo assinado por MPF, PF e PGR

Em artigo no site Carta Capital, Ciro Gomes partiu para o ataque direto contra o presidente Jair Bolsonaro, no dia da instalação da CPI da Covid. “Bolsonaro é uma excrescência humana e política a ser banida”, disse. Para ele, “na pandemia, Bolsonaro tem abusado de incompetência e conduta genocida”.

O recém-criado Fórum Permanente de Articulação com a ZFM, realizou ontem sua primeira reunião no auditório da sede da prefeitura. Participaram o general Algacir Polsin, da Suframa, Nelson Azevedo da Fieam e Aderson Frota, da Fecomércio. O prefeito David Almeida marcou ausência.

O presidente da Aleam, Roberto Cidade, que já destinou R$ 3,5 milhões de emendas para a calha do rio Madeira, sugeriu ao Governo alterar a Lei nº 5.422/21, incluindo os médios produtores nos benefícios do crédito emergencial rural, destinado apenas aos pequenos. “Se os pequenos sofrem, os médios estão indo à falência”, disse.

Soou estranha a resposta do governador Wilson Lima "Não há uma prova contra mim”, à denúncia formulada pela PGR sobre atos ilegais em seu governo. Ao sugerir inocência por não haver “nenhum documento assinado por mim”, Wilson revela uma periculosidade de especialista na questão. O governador tenta passar uma ingenuidade tal, que o levaria a ter sido vítima de uma ‘armação’. Só esquece que o processo de mais de 300 páginas tem carimbo e assinatura do MPF, da PF e agora da PGR. Que não são ingênuos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.