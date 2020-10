Um vírus te olhando, um militar pedindo votos...

Esta é uma campanha em tudo diferente. Em qualquer lugar que você esteja, a sensação é de que tem um vírus te olhando. Ou um militar te espreitando, querendo o teu voto. Quem sabe outro candidato ou um eleitor raivoso querendo te contaminar com uma carga de Covid.



Seria uma boa campanha para um político que não está no jogo, mas que, contam, sempre andava com uma garrafa de álcool no carro. Não para beber; para limpar as mãos.



Mas é uma campanha onde se queima livros e o presidente que semeia ódio, pede que seu povo vote em quem tem Deus no coração. Uma eleição em que o maior adversário é a mentira.

Em discussão o desenvolvimento



Representando a chapa de Amazonino, o vice Wilker Barreto, recebeu dos empresários da indústria uma cópia do Plano de medidas alternativas para o desenvolvimento de Manaus. O ato aconteceu na reunião do Codese, no auditório da sede da Fieam, da qual ele participou.



Br 319



Um contrato de manutenção para ‘segurar’ a BR-319 durante o inverno amazônico, será assinado no sábado, pelo ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, no local Realidade, próximo a Humaitá. O ‘afago’ dará força ao discurso dos candidatos bolsonaristas .



Mourão perdeu o rumo



Depois de anunciar ‘mundos e fundos’ para a proteção e desenvolvimento da Amazônia, o general Hamilton Mourão acabou perdendo o rumo da prosa. Presidente do Conselho da Amazônia, o general agora diz que a missão dos militares é proteger, não preservar.

Perdendo terreno para Ricardo Salles e o Centrão, o vice sai pela tangente dizendo que as Forças Armadas estão dando apoio às agências de fiscalização, que estão sucateadas.