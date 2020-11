Relação de poder muda com novos vereadores

O saldo do 1º turno eleitoral configura uma nova relação de poder em Manaus. No geral, 33 partidos elegeram vereadores, formando 10 bancadas e 23 independentes. De saída, o PSC de Wilson Lima lidera com 4 cadeiras e agrega outras 15 de bancadas aliadas.

Com apoio do governo, Avante Manaus, de David Almeida, vai para o 2º turno com o maior número de vereadores eleitos. Juntos Podemos Mais, de Amazonino, elegeu 4.

Só queria ser prefeito, mas não deu

Como bom bolsonarista, o Coronel Alfredo Menezes anunciou que não tomará lado no 2º turno da eleição para prefeito. Com 110,8 mil votos, o militar mostra a mesma falta de empatia do ‘padrinho’ para com o povo. Só queria mesmo ser prefeito. Que se lixe agora.

A morte de Luiz Fernando Nicolau

A política amazonense perdeu mais um membro da ‘velha guarda’, Luiz Fernando Nicolau que foi deputado estadual e presidente da Aleam, deputado federal e secretário de Estado. Seu herdeiro político, o deputado Ricardo Nicolau concorreu à prefeitura de Manaus no 1º turno.

Médico formado pela Ufam, Nicolau foi o fundador da rede de saúde Samel. Faleceu ontem vitimado pela Covid-19. O prefeito Arthur Neto decretou 3 dias de luto oficial.

Derrota do presidente

Ao analisar a derrota do bolsonarismo nas eleições municipais, pela sua ótica narcisista, o capitão Bolsonaro agiu como um vilão Acme: “Não posso entender como prefeitos que fecharam cidades (lockdown) lideraram as pesquisas e saíram vitoriosos!”