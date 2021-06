Presidente da CPI reage a processo movido pela médica Yamaguchi

Desprezado por Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão ‘chorominga’ em entrevistas por não participar do governo. “É muito chato o presidente fazer uma reunião com os ministros e deixar seu vice de fora.” Mas não ‘ousa’ apontar o chefe pelo atraso nas vacinas: “Não vejo que tenha havido prejuízo ao Brasil.”

Em outra entrevista, à CNN, Omar foi duro com o modo de agir do presidente Bolsonaro, cobrando dele o “exemplo como chefe da nação”: “O presidente tinha que se vacinar e dar exemplo.”

Do presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, ao Estadão, sobre processo movido pela médica Nise Yamaguchi: "Acho bom ela não se preocupar comigo e com o senador Otto. E sim com os pacientes que ela atendeu e que morreram.” A CPI vai requisitar dos hospitais que ela trabalha as prescrições a eles.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.