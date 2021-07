Popularidade de Bolsonaro em queda

Cada vez mais ‘acuado’ com os protestos que soam de todos os lados, Bolsonaro distribui ataques ao seu modo também para todos os lados. O tempo para a eleição de 2022 fica cada vez mais curto para o capitão conseguir um partido ‘seu’, resolver a queda de popularidade e as denúncias da CPI da Covid.

Ineficiente e corrupto

Para o senador Omar Aziz (PSD-AM), o maior problema para Jair Bolsonaro é ver o seu governo ser transformado em “ineficiente e corrupto”, a cada denúncia na comissão. Alvo do capitão, Omar disse ao UOL que “Ele fica louco. E ele não consegue debater... Ele vai debater com a ema”?

Wilson Lima correndo contra o tempo

Correndo contra o tempo e sua queda de popularidade, Wilson Lima quer consolidar um ‘cinturão de imunização’ para a população dos municípios da Região Metropolitana de Manaus. No Rio Preto da Eva, no fim de semana, abriu o sexto mutirão “Vacina Amazonas” agora defendendo “a presença do Estado”.

Motociata pró-Bolsonaro

Coronel Menezes divulga hoje, a partir das 10h, no Hotel Da Vince, a agenda oficial da visita do presidente Bolsonaro a Manaus, nos próximos dias 16 e 17 deste mês. Fará a inauguração do Residencial Manauara 2 e uma motociata organizada por Movimentos Conservadores do Amazonas.