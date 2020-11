Os iguais se juntam

A ‘pose’ de David Almeida ganha um reforço substancial neste 2º turno da eleição para prefeito: o apoio de Ricardo Nicolau, que se tornou conhecido da mídia local e nacional por suas investidas contra a mídia. Agora serão os 2 querendo esconder suas culpas.

Já andam dizendo que todo cuidado é pouco com o horário eleitoral e as postagens nas redes. O autoritarismo dos 2 pode colidir de novo e ‘brotarem’ novas acusações dos malfeitos.

Será o Benedito?

Amazonino anda se perguntando o que foi feito da ‘renovação’ na política local. Nesta eleição só ele assumiu o verdadeiro rosto de sua longa carreira governando o Estado e a prefeitura. Do outro lado, a “renovação” se junta com os que o usaram como escada para fazer suas carreiras.

Sem racismo

"Para mim, no Brasil não existe racismo.” Com esta frase negacionista, o general Mourão fez sua homenagem ao Dia da Consciência Negra. O comentário mostra que não é só a estupidez de Bolsonaro que nos governa. E que o assassinato de João Alberto alimenta outros racistas no Planalto.

De corpo e alma

A direção da PF aderiu de ‘corpo e alma’ ao bolsonarismo. Tenta ‘provar’ aos europeus que são eles os responsáveis pela derrubada da floresta amazônica. Só não mostrou que a madeira exportada sai daqui ‘certificada’, garantia para os europeus de que o governo não é fake.

A vinganca do general

A semana terminou com a ‘espera’ da demissão do general da saúde Eduardo Pazuello. Na quinta ele postou no twitter uma ‘malcriação’ a Bolsonaro. De uma tacada jogou a cloroquina no lixo, disse que o chefe é mentiroso e defendeu tudo que ele nega. Vingou-se da humilhação.