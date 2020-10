Lavando roupa suja

“Roupa suja se lava em casa”, bradou a vereadora Mirtes Sales, tentando conter a fúria entre colegas em plenário. A disputa eleitoral deixou todo mundo de cabeça quente. E na ‘fervura’ a lama transborda na tribuna.

Mirtes até esqueceu que a CMM é a casa dos vereadores. E é lá que o ‘pau canta’ entre colegas de trabalho, quando o assunto é correr atrás de votos para a reeleição.

Candidato maluco

Tem candidato que quer ser votado, mas não gosta de votar. Então não poderá concorrer a cargi eletivo nestas eleições. Este é só um dos muitos motivos dos pedidos de impugnação pelo MPE, que já registrou mais de 300 entre candidatos em Manaus e no interior.

Combinar as jogadas

Em 1958, Garrincha deu a dica sobre combinar as jogadas com os russos. Agora em 2020 o TSE quer combater as fake news durante a campanha eleitoral e pediu apoio a todo mundo. Só esqueceu de ‘combinar’ os disparos com os russos. O ‘tiroteio’ nas redes fugiu do controle.

Sem grana

Bolsonaro esgotou os recursos que o governo dispunha, para salvar ‘os pobres’ do desastre da sua administração. Agora joga o ministro Paulo Guedes no papel de contorcionista diante do Congresso em campanha eleitoral, sedento de programas populistas.

Tecnologia da informação

Se depender da classificação do CNJ para a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do TRE, teremos este ano no Amazonas uma das eleições tecnologicamente mais seguras e rápidas. O tribunal está nas primeiras posições entre os congêneres do país.

Parques do Amazonas

Dois parques estaduais do Amazonas, o do Rio Negro em Novo Airão, e o Sumaúma, na Cidade Nova, em Manaus, podem entrar no programa de concessão para atividades turísticas. O modelo de gestão em parceria com a iniciativa privada, começou a ser discutido com o BNDES.