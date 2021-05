A jornada múltipla das mães amazonenses

O Dia das Mães ainda desperta sentimentos de atividades domésticas, como cuidar da casa, do marido e dos filhos, e até dos netos. Mas para as quatro deputadas estaduais do Amazonas, a ‘dupla jornada’ das mães que só trabalham fora se transforma em uma intensa jornada diária que abrange as mais diversas atividades humanas modernas.

Para elas, é preciso uma capacidade muito grande de se multiplicar entre família, atividades políticas, profissionais e ações junto às bases eleitorais. O dia pode até ser curto, mas elas sabem esticar as horas.

Mesmo assim, a experiente Therezinha Ruiz e as estreantes Mayara Pinheiro, Nejmi Aziz e Joana Darc têm seus próprios estilos, métodos e meios para serem boas políticas e mães presentes nas famílias.

Kit Covid

No dia 11 de janeiro, em Manaus, em pleno colapso hospitalar, o general Pazuello defendia o Kit Covid de Bolsonaro e o colocava como uma ‘imposição’ ao governador Wilson Lima e prefeito David Almeida. “Nós não estamos mais discutindo se esse ou aquele profissional concorda”(...) não existe outra saída.”

Plano cloroquina

Senadores não-alinhados da CPI da Covid já constaram, após ouvirem três ocupantes da pasta da Saúde, que o ‘plano cloroquina’ foi gestado no Planalto e passou ao largo do ministério. Bolsonaro pai toma as decisões aconselhado por Eduardo, filho. Tudo o mais foi desprezado. Resultado: mais de 420 mil mortos.

Crime no Jacarezinho

A tragédia do Jacarezinho expõe a vertente miliciana das polícias nacionais. A política pública de ‘guerra ao crime’ é praticada há 50 anos e está vencida, mas a bula continua orientando governos estaduais e federal, movidos por interesses escusos e sombrios. Enquanto a ausência do Estado em áreas pobres favorece o crime organizado.